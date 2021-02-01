Оставьте свои файлы здесь или
- Загрузить с вашего устройства
- Загрузить с Google Drive
- Загрузить из DropBox
- Загрузить с веб-адреса (URL)
Максимальный размер файла: 256 МБ
Ваши файлы в безопасности!
Мы используем лучшие методы шифрования для защиты ваших данных.
Все документы автоматически удаляются с наших серверов через 30 минут.
При желании вы можете удалить файл вручную сразу после обработки, щелкнув значок корзины.
Как объединить файлы в более чем 100 форматах в PDF онлайн:
- Для начала отбросьте свой первый файл (поддерживается более 100 форматов) или загрузите его со своего устройства или из службы облачного хранения.
- Как только первый файл обработан, вы можете загрузить больше файлов.
- Проверьте порядок файлов. При необходимости реорганизуйте их, переместив каждый файл влево или вправо.
- Нажмите на кнопку Объединить.
- Загрузите файл PDF с вашими объединенными документами на свой компьютер или сохраните его непосредственно в облачном хранилище.
Сообщения в блоге
Другие инструменты