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Объединить в PDF

Объединяйте файлы в более чем 100 форматах в PDF

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Максимальный размер файла: 256 МБ

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Все документы автоматически удаляются с наших серверов через 30 минут.

При желании вы можете удалить файл вручную сразу после обработки, щелкнув значок корзины.

Как объединить файлы в более чем 100 форматах в PDF онлайн:

  1. Для начала отбросьте свой первый файл (поддерживается более 100 форматов) или загрузите его со своего устройства или из службы облачного хранения.
  2. Как только первый файл обработан, вы можете загрузить больше файлов.
  3. Проверьте порядок файлов. При необходимости реорганизуйте их, переместив каждый файл влево или вправо.
  4. Нажмите на кнопку Объединить.
  5. Загрузите файл PDF с вашими объединенными документами на свой компьютер или сохраните его непосредственно в облачном хранилище.
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Сообщения в блоге

AvePDF Blog Article Как объединить документы и изображения в PDF-файл онлайн?
AvePDF Blog Article Как объединить файлы в более чем 100 форматах в PDF онлайн
AvePDF Blog Article Улучшите свой веб-сайт и помогите своим пользователям с инструментами PDF
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Номера страниц

Добавить номера страниц в PDF

Сжать PDF

Уменьшить размер PDF

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Стирание черных границ, удаление перфорированных отверстий, удаление пятен и автоматическое выравнивание страниц PDF-файла

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Преобразование документа PDF в изображение TIFF

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Преобразование документа PDF в изображение JPG

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Преобразование документа Word в PDF

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Преобразование документа Excel в PDF

PowerPoint в PDF

Преобразование документа PowerPoint в PDF

TIFF в PDF

Преобразование изображения TIFF в PDF

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Преобразование изображения JPG в PDF

PNG в PDF

Преобразование изображения PNG в PDF

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Конвертировать документ DXF в PDF

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Удаление закладок, встроенных файлов и эскизов из PDF

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Конвертировать PDF в текстовый файл

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Преобразование веб-страниц и файлов HTML в PDF

РУССКИЙ
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